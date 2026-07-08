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Общество

Девушка разбила бокал о голову новой возлюбленной своего экс-партнера

Британку лишили свободы за нападение с бокалом на посетительницу бара

В Великобритании суд приговорил женщину к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы за нападение на новую девушку своего бывшего партнера в ночном клубе, пишет Metro.

Инцидент произошел 12 октября 2024 года в одном из баров в Уэймуте, графство Дорсет. По данным суда, 21-летняя Джейд Хилл заметила в заведении свою соперницу Джорджину Килберн и повздорила с ней.

Во время конфликта она сначала облила потерпевшую вином, а затем ударила ее бокалом по лицу, причинив несколько глубоких порезов, после чего пострадавшей наложили более 20 швов.

Когда подруга попыталась вмешаться, Хилл, вооруженная стеклянной ножкой от бокала, напала и на нее, нанеся травмы головы и лица. Второй пострадавшей также потребовалась медицинская помощь.

На суде Килберн заявила, что Хилл так и не признала вину и не извинилась перед ней. В итоге при вынесении приговора судья запретил нападавшей приближаться к обеим женщинам в течение пяти лет.

Ранее россиянка проломила голову сопернице пивным бокалом.

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