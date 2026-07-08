Россиянка обменяла 9,2 млн рублей на билеты банка приколов

В Ульяновске женщина отдала мошенникам 9,2 млн рублей и получила взамен билеты банка приколов. Об этом сообщает УМВД региона.

Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее сбережения переведены на счета террористов, а в банках вместо денег лежат фальшивые купюры.

Испугавшись, потерпевшая согласилась следовать указаниям. Она сняла со счета 3,3 млн рублей и передала их девушке-курьеру. Затем мошенники убедили потерпевшую, что деньги оказались поддельными, и потребовали снять оставшиеся 5,9 млн рублей, деньги россиянка снова отдала пособнику аферистов. Взамен она получила пакет с билетами «банка приколов» и поддельным постановлением о проведении экспертизы.

Общий ущерб составил 9,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Ростовской области мошенники обманули россиянина, забрав у него более шести миллионов рублей.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам 1,6 млн рублей в пакете, чтобы спасти свой автомобиль.