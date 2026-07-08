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Общество

В Якутии вводится режим ЧС из-за пожаров в лесах

Режим ЧС введут в Якутии из-за ситуации с лесными пожарами
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

С 10 июля в Якутии начнет действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава республики Айсен Николаев отметил, что установившаяся в регионе жаркая погода способствует ухудшению лесопожарной обстановки. Так, в центральной части Якутии столбики термометров достигли плюс 35–36 градусов.

«При этом ожидаемое похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создает дополнительные риски возникновения новых возгораний и распространения действующих пожаров», — подчеркнул Николаев.

По состоянию на 8 июля в республике ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 1 828 гектаров. Однако в настоящее время в 18 районах Якутии бушуют 57 лесных пожаров, общей площадью 26 143,7 га, добавили в правительстве.

Уточняется, что лесные пожары тушат 646 человек и 15 единиц техники, 18 воздушных судов для мониторят пожарную обстановку. Непосредственно на тушении работают пять вертолетов Ми-8, резюмировали в пресс-службе правительства Якутии.

Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи.

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