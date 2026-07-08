Сторож начальной школы получил срок за сексуальное насилие над шестью детьми

В Нидерландах педофила, работавшего в начальной школе, приговорили к 7 годам лишения свободы и принудительному лечению, сообщает NL Times.

По данным прокуратуры, речь идет о 58-летнем Оскаре ван дер В., бывшем стороже начальной школы в Зётермере, который занимал эту должность с 2019-го по 2025 год. Его арестовали по обвинению в сексуальном насилии над малолетними в сентябре 2025-го, спустя два года после того, как одна из матерей заявила, что он неподобающим образом прикасался к ее дочери.

Жертвами педофила, ранее проходившего лечение от этого расстройства, стали как минимум шестеро детей от четырех лет и старше. Ван дер В. уводил потерпевших в кладовку под выдуманным предлогом, а затем прикасался к ним. Он также тайно снимал детей, когда они были в туалете, классе и во время переодевания, а затем распространял материалы.

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