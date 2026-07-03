Школьная учительница получила 33 года тюрьмы за совращение подростка

В штате Техас суд приговорил учительницу Адриану Мариэль Руллан к 33 годам тюремного заключения за совращение и изнасилование подростка. с 13-летним школьником. Об этом сообщает KGNS.

Родители подростка заподозрили неладное, когда заметили, что у сына появились деньги на дорогие вещи. Они проверили его телефон и обнаружили денежные переводы от преподавательницы, а также романтическую переписку с ней.

В ходе расследования выяснилось, что учительница вступала с ребенком в интимную связь не менее 12 раз, несколько раз она насиловала мальчика прямо в школе. В суде подросток рассказал, что из-за этих отношений борется с депрессией и тревогой, а иногда перестает чувствовать желание жить.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

Ранее школьная учительница два года насиловала подростка.