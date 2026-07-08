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Ветеринар дала советы, как отучить собаку копать грядки

Ветеринар Колесникова: собака может активно копать грядки из-за перегрева
Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

Копая огород, собака развлекается и реализует охотничий инстинкт. Чтобы минимизировать раскопки грядок, нужно перенаправить ее внимание в мирное русло. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Наталья Колесникова.

«Копание – абсолютно естественное поведение для собак. Таким образом они могут искать прохладу, развлекаться, прятать ценные находки или реализовывать охотничьи инстинкты. Особенно часто копают терьеры, таксы, лайки и другие породы, исторически работавшие с норными животными», – рассказала эксперт.

Летом причиной активного копания может стать и перегрев. Земля под поверхностью заметно прохладнее воздуха, поэтому собаки нередко выкапывают себе своеобразные лежанки, чтобы охладиться в них. Опаснее то, что склонные к копанию собаки могут также подкопать под забором и убежать.

Таких питомцев не стоит оставлять на участке без присмотра. Наказывать же бесполезно, это только вызовет стресс. Чтобы минимизировать вред огороду и отучить портить посадки, предложите альтернативу.

«Хорошо работает собственная зона для раскопок. Например, небольшой участок с песком, где можно прятать игрушки или лакомства. Собака быстро понимает, где копать разрешено, а где нет», – отметила Колесникова. Поощряйте питомца за правильные раскопки, хвалите и давайте любимые вкусняшки. Для надежности огородите свои грядки специальным заборчиком.

Также важно увеличить физическую и интеллектуальную нагрузку. Уставшие собаки значительно реже устраивают раскопки от скуки.

Уделяйте как минимум полчаса в день на игры, помогая питомцу расходовать энергию. Еще лучше совместить это с долгими прогулками: по часу с утра и вечером. Важно: не гуляйте с питомцем долго по открытым солнечным участкам, это может только навредить и привести к тепловому удару. Старайтесь проводить все активности в тени и на невысокой траве, желательно неподалеку от водоемов.

Всегда берите с собой прохладную воду и складную миску. На природе убедитесь, что у собаки заблаговременно поставлены все прививки, а также проведена обработка от паразитов, советует ветврач.

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