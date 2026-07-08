Россиян предупредили о последствиях неправильной утилизации разбитого градусника

Ртуть отличается от большинства металлов высокой летучестью при обычных температурах. Даже небольшие количества металлической ртути постепенно испаряются, образуя пары, которые при длительном воздействии способны оказывать токсическое влияние на организм человека, рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Попадание ртути в состав твердых коммунальных отходов создает риск ее дальнейшего неконтролируемого распространения на объектах обращения с отходами. После выброса вместе с бытовым мусором ртуть сохраняет способность к испарению и продолжает поступать в окружающую среду на этапах сбора, транспортировки, сортировки и размещения отходов.

«Не менее проблематичным является попадание ртути в канализационную систему. Металлическая ртуть практически не растворяется в воде и вследствие высокой плотности может накапливаться в сифонах, изгибах труб и других элементах инженерных коммуникаций. В таких условиях она способна длительное время оставаться источником загрязнения, а ее последующее извлечение становится технически сложной задачей», — объяснил он.

При повреждении градусника для сбора ртути не следует использовать пылесос или веник. Работающий пылесос создает условия для более интенсивного испарения ртути и может приводить к дополнительному загрязнению самого прибора и воздуха в помещении.

«Использование веника также не решает проблему, поскольку способствует механическому разделению крупных капель ртути на более мелкие, что существенно затрудняет их последующее обнаружение и удаление», — предупредил эксперт.

Для сбора необходимо надеть медицинские перчатки и респиратор, а если респиратора нет, подойдет влажная марлевая повязка. Мелкие капли можно собрать с помощью шприца без иглы, листа бумаги, малярного скотча или лейкопластыря, мокрой ваты или газеты. Собранную ртуть и осколки термометра следует поместить в герметично закрывающуюся стеклянную емкость и передать на специализированную утилизацию. При отсутствии возможности сделать это незамедлительно емкость допустимо временно хранить вдали от нагревательных приборов в прохладном нежилом помещении до передачи специалистам. Для уточнения порядка сдачи ртутьсодержащих отходов можно обратиться в местную администрацию, региональному оператору по обращению с отходами или по телефону 112. После завершения сбора ртути помещение необходимо тщательно проветрить.

«Количество ртути в бытовом медицинском термометре относительно невелико и само по себе не создает значимого экологического ущерба. Однако в случае неправильной утилизации практически невозможно контролировать распространение ртути и ее паров. Если ртуть систематически попадает в бытовые отходы или канализацию, даже небольшие количества металла начинают постепенно накапливаться в окружающей среде и загрязнять ее. Именно поэтому после повреждения градусника важно не только собрать металл, но и обеспечить его последующую передачу на специализированную утилизацию», — резюмировал он.

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