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Общество

Стюардесса везла в багаже крупную партию наркотиков и попалась при досмотре

В Австралии задержали стюардессу, которая пыталась ввезти в страну 1 кг героина
Sebastian Kahnert/Global Look Press

В Австралии сотруднице авиакомпании предъявили обвинение в попытке ввоза в страну более 1 кг героина. Об этом сообщает Australian Federal Police (AFP).

По данным австралийской федеральной полиции, 26-летняя гражданка Таиланда прибыла в аэропорт Мельбурна 25 июня после международного рейса, и во время досмотра ее багажа сотрудники обнаружили запрещенные вещества.

При рентгеновской проверке 12 сумок, принадлежащих стюардессе, выявили «аномалии», после чего в их подкладке нашли белый порошок, предположительно героин. Ориентировочная стоимость партии на черном рынке составляет около $500 тыс.

Женщину задержали и поместили под стражу. Ей вменяют незаконный ввоз и хранение контролируемого наркотика в коммерческом объеме. За каждое из преступлений ей грозит до 25 лет лишения свободы.

Ранее бортпроводница выпила несколько бутылок вина перед рейсом и была уволена.

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