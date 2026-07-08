Россияне все чаще стали использовать алкоголь не для веселья, заявила психиатр

Долгое время алкоголь ассоциировался с праздниками и хорошим настроением. Но психиатры замечают другую тенденцию: многие употребляют спиртное не ради удовольствия. Бокал после работы или пиво вечером становятся способом отключиться от тревоги и усталости. Об этом рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

«Люди редко говорят: «Я хочу напиться». Гораздо чаще: «Я хочу перестать думать», «Мне нужно отключить голову». В этот момент алкоголь перестает быть развлечением и становится психологическим обезболивающим», — поясняет специалист.

Мозг быстро запоминает этот способ регуляции. Если после тяжелого дня несколько раз подряд наступило облегчение — нервная система начинает воспринимать алкоголь как самый простой способ справиться с напряжением.

«Мозг экономит ресурсы. Если есть способ за десять минут убрать тревогу — он будет предлагать именно его. Но алкоголь не решает проблемы — он лишь приглушает эмоции», — отмечает Касперович.

Алкоголь не действует избирательно. Он не отключает только тревогу или обиду. Вместе с тяжелыми переживаниями снижается и способность испытывать радость. «Человек думает, что избавляется от негатива. На самом деле он снижает чувствительность всей эмоциональной системы. Без алкоголя становится сложно радоваться обычным вещам», — рассказывает врач.

Особенно часто такая модель встречается у внешне благополучных людей. Они работают, заботятся о семье, строят карьеру — но внутри живут в напряжении.

«Успешные люди не пьют ради веселья. Они пьют ради паузы — нескольких часов, когда можно перестать переживать, принимать решения и держать себя в руках. Поэтому окружающие долго не замечают проблему», — подчеркивает Касперович.

Эмоциональное облегчение становится все короче. Если сначала хватало одного вечера, со временем тревога возвращается быстрее, а привычная доза перестает давать эффект. «Человек понимает, что алкоголь больше не приносит удовольствия. Но продолжает пить, потому что без него становится тяжелее. Это признак формирующейся зависимости», — отмечает врач.

Простой вопрос: «Я хочу выпить, чтобы стало веселее или чтобы перестало быть плохо?» — помогает вовремя заметить тенденцию.

«Если человек выбирает алкоголь не ради праздника, а ради облегчения — проблема уже не в напитке. Психика перестала справляться со стрессом без внешней поддержки», — поясняет Касперович.

«Самая коварная зависимость начинается не когда человек хочет выпить. Она начинается, когда он больше не хочет чувствовать. Тогда алкоголь становится не развлечением, а способом убежать от себя», — заключает Касперович.

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