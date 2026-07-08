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Общество

В России все больше молодых семей хотят жить за городом

Более 70% молодых семей хотели бы жить за городом
Shutterstock

Тренд на урбанизацию в России дает трещину. Согласно результатам масштабного исследования, проведенного компанией BN Group, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

73,6% респондентов заявили, что в перспективе ближайших 5–10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе, и лишь 26,4% предпочли бы просторную квартиру в центре города.

Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов.

Отвечая на вопрос о том, что больше всего раздражает в городских ЖК, абсолютное большинство (72,7%) назвали плохую шумоизоляцию — «слышен каждый шаг и чих соседей». Для семей с маленькими детьми отсутствие акустического комфорта становится критическим фактором. На втором месте среди причин для переезда — дефицит природы и плохая экология (63,6%), на третьем — вечные проблемы с парковкой (52,7%) и нехватка личного пространства из-за маленьких метражей (51,8%).

Несмотря на сильное желание уехать за город, многие откладывают этот шаг. Главным барьером ожидаемо стал финансовый вопрос. Треть опрошенных (30,9%) признались, что больше всего их пугает непредсказуемый рост сметы в 2–3 раза в процессе строительства. Еще 19,8% боятся нарваться на недобросовестные бригады, а 16% пугает перспектива превратить жизнь семьи в многолетний «долгострой».

Современные покупатели не готовы тратить годы на возведение дома. Больше половины респондентов (52,7%) хотят переехать в новое жилье максимум через полгода после принятия решения. Этот запрос на скорость кардинально меняет рынок: уже 42,7% опрошенных предпочитают заводскую сборку (префаб), когда готовый дом производится на предприятии и за пару недель чисто собирается на участке. При этом каждый четвертый (25,5%) подчеркивает, что идеальный дом должен быть построен из дерева — ради экологии и здорового микроклимата.

Ольга Нерушева, заместитель генерального директора по PR и маркетингу BN Group, отмечает: «Мы видим, как формируется новый, очень осознанный запрос. Молодые семьи хотели бы жить именно в окружении природы. Но при этом современный покупатель мыслит рационально: у него нет времени на классическую стройку, он боится раздутых смет и грязи на участке. Будущее рынка загородной недвижимости — за индустриальным подходом».

Ранее была названа сумма, которую россияне готовы потратить на строительство загородного дома.

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