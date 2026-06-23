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Общество

В Петербурге три пьяные девушки избили мужчину в ответ на замечание

В Пушкине три пьяные девушки избили прохожего из-за замечания
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Три девушки избили мужчину, сделавшего им замечание, и были задержаны на юге Санкт-Петербурга, сообщает УМВД по городу и области.

Все произошло вечером 22 июня на Московском шоссе в Пушкине. По предварительным данным, конфликт начался после замечания 25-летнего жителя Псковской области в адрес девушек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В ответ 21-летняя местная жительница и две ее несовершеннолетние подруги, 15 и 17 лет, избили мужчину.

Нападавших задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали ему помощь. После осмотра врачей он был отпущен в удовлетворительном состоянии и позже обратился в полицию. В отношении старшей из задержанных составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Краснодаре на видео попало жестокое избиение подростками мужчины не детской площадке.

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