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Общество

Женщина после операции потеряла пупок и получила компенсацию

В Бразилии женщина получила компенсацию за потерю пупка после операции
Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии суд обязал пластического хирурга и частную клинику выплатить компенсацию пациентке, которая лишилась пупка после осложнений, возникших после абдоминопластики и липосакции, пишет Metropoles.

Женщина заплатила около $2000 за косметические операции. Однако уже через восемь дней после процедуры у нее начались серьезные осложнения: воспаление, расхождение швов и некроз тканей. В результате пациентка потеряла пупок, а на животе остался рубец, который, по ее словам, оказался значительно хуже проблемы, из-за которой она решилась на операцию.

Женщина обратилась в суд, заявив, что получила не только физические, но и моральные страдания. Суд первой инстанции удовлетворил иск, а позже это решение подтвердил Суд штата Минас-Жерайс.

Во время разбирательства судьи пришли к выводу, что ответственность лежит на обеих сторонах. Выяснилось, что пациентка продолжала курить до и после операции, несмотря на рекомендации отказаться от сигарет. Курение значительно повышает риск нарушения заживления тканей и развития некроза.

При этом суд отметил, что хирург знал о том, что женщина продолжает курить, еще до проведения операции. Поскольку вмешательство носило исключительно эстетический характер и не было срочным, врач, по мнению суда, должен был отказаться от операции или перенести ее до устранения факторов риска.

В итоге суд сохранил решение о выплате пациентке компенсации за моральный и эстетический ущерб, а также части расходов на последующую реконструктивную операцию.

Ранее женщина рассказала, что не может спать с закрытыми глазами после неудачной операции.

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