Китаянка 6 лет не поможет закрыть глаза после неудачной операции
Женщина не может спать с закрытыми глазами после неудачной операции, пишет South China Morning Post.

Жительница Китая по фамилии Ван решила сделать популярную операцию по созданию двойного века. Процедура обошлась ей примерно в 12 тысяч юаней (около 130 тысяч рублей).

Но уже вечером после операции у женщины начались сильные боли, веки вывернулись наружу, а глаза начали стремительно отекать. Ее экстренно отправили в больницу.

Позже врачи выяснили, что во время операции была повреждена слезная железа, а сама процедура была выполнена с серьезными ошибками.

Несмотря на последующие корректирующие операции, последствия остались необратимыми: спустя шесть лет женщина все еще не может полностью закрывать глаза.

Из-за этого у нее постоянно текут слезы, появились бессонница и депрессия. По словам Ван, она перестала нормально работать и избегала общения с людьми из-за стыда за свою внешность. Экспертиза признала ее состояние инвалидностью.

Позже выяснилось, что женщина, проводившая операцию, вообще не имела медицинской лицензии, а сама косметологическая клиника работала без необходимых разрешений. Через несколько месяцев после скандала учреждение закрыли.

Ван добилась компенсации в размере 850 тысяч юаней, однако многолетние судебные споры продолжаются до сих пор.

Теперь женщина предупреждает других — прежде чем решаться на пластическую операцию, стоит десять раз проверить клинику и специалистов.

«Одна ошибка может стать сожалением на всю жизнь», — говорит она.

Ранее пластический хирург раскрыла секрет молодости Джона Траволты.

 
