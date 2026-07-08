На берег вынесло скелет в гидрокостюме

Останки, обнаруженные у берегов ливийского города Дериана, могут принадлежать итальянскому кайтсерферу Миммо Пьеполи. Об этом сообщила британская газета Metro.

39-летний Пьеполи пропал два месяца назад в 500 милях от Порто-Чезарео на юге Италии. Он отправился на кайтсерфинг с группой друзей. Очевидцы видели, как мужчина боролся с волнами, а затем исчез под водой. Началась масштабная поисковая операция. Ее участникам удалось найти лишь кайт Миммо, застрявший в скалах.

4 июля на берег в Ливии вынесло человеческий скелет, одетый в гидрокостюм и пристегнутый к кайтборду. Его заметил рыбак и поднял тревогу. Останки отправили на ДНК-экспертизу для установления личности. Семья мужчины ожидает официальных заявлений.

До этого между Сахалином и Японией в Охотском море нашли останки российского моряка, который пропал более семи лет назад. По данным Telegram-канала SHOT, в последний раз мужчину видели в ноябре 2017 года, когда он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне FIT, на котором работал электромехаником. Однако в пункт назначения он не прибыл и все эти годы числился пропавшим без вести.

Ранее останки первого короля Англии нашли под автостоянкой.