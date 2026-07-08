Москвичка родила 16-го ребенка

В Москве в роддоме городской клинической больницы № 29 многодетная мать родила 16-го ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

В семье появился девятый сын — теперь у матери семеро дочерей и девять сыновей. Мальчик родился здоровым, его вес составил 4200 граммов, а рост 56 сантиметров.

Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. Команда роддома поблагодарила семью за многолетнее доверие и пожелала им здоровья и благополучия.

До этого президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем семьи, любви и верности. Он подчеркнул, что семья — это главная жизненная ценность, надежная опора и поддержка для каждого человека.

Ранее мать девятерых детей обратилась к Путину с предложением учредить новый праздник.