В Кстове Нижегородской области произошел мощный взрыв

Жители Кстова услышали звук взрыва, который раздался сразу в нескольких районах города. Об этом пишет портал NN.RU со ссылкой на сообщения очевидцев соцсетях.

Громкий взрыв был слышен как в самом Кстове, так и в ближайших населенных пунктах, в числе которых Новоликеево, Великий Враг, Ликеево и другие.

По данным NN.RU, в течение дня у некоторых кстовчан также пропадали электричество и интернет. При этом в Нижегородской области не объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов и не было официальных сообщений о прилетах.

Жители Кстова предположили, что услышанный ими грохот может быть связан со взрывом газового баллона, полетом истребителя или уничтожением старых обломков дронов.

8 июля в Дагестане два человека пострадали в результате взрыва в автомобиле. Как сообщает главное управление МЧС России по республике, инцидент произошел в городе Буйнакске, в микрорайоне Дружба возле магазина. В автомобиле произошел взрыв газовоздушной смеси. В момент происшествия в салоне находились мужчина и женщина, которые получили ожоги различной степени тяжести.

Ранее в Нижнем Новгороде эвакуировали застрявших на канатной дороге детей.