Учительница год совращала школьника и снимала с ним видео

В США бывшую учительницу обвинили в многократном насилии над 13-летним учеником и съемке детского порно. Об этом сообщает New York Post.

36-летнюю учительницу из Нью-Джерси Эшли Фислер задержали в марте. По словам бывшего ученика, она начала совращать его в 2020 году, когда ему было 12 лет. В течение года педагог вступала с ним в интимную связь на территории школы и в своей машине.

Изначально ей предъявили шесть обвинений в изнасиловании несовершеннолетнего, а также в жестоком обращении с детьми и должностном преступлении. В июне следователи добавили новые обвинения, женщину заподозрили в изготовлении и хранении детского порно с участием пострадавшего. Обвиняемой может грозить до 200 лет лишения свободы.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

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