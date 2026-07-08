В России придумали наказание для женатых за пьяный секс с коллегой на корпоративе

Mash: в Семейный кодекс предложили поправки с наказанием за измену или абьюз

За пьяный секс с коллегой на корпоративе женатого мужчину могут оштрафовать. С таким предложением выступили в Госдуме, пишет Telegram-канал Mash.

Соответствующие поправки хотят внести в Семейный кодекс. Также авторы инициативы предложили прописывать в брачных договорах санкции за измену или абьюз. Они обратили внимание, что сейчас пары перед браком договариваются только об имуществе. Однако депутаты считают, что в договорах также необходимо прописывать, что будет считаться изменой (поцелуй или долгие отношения с любовником), как это доказать и санкции за поход «налево» и домашнее насилие.

Авторы инициативы заручились поддержкой сенатора Айрата Гибатдинова, который обещал внести его в Госдуму.

До этого женщина поймала своего мужа на измене после того, как ей поступил звонок из аптеки из-за неудачной оплаты контрацептивов. Мужчина хотел купить в аптеке противозачаточные таблетки, однако в системе произошел сбой, из-за чего оплата не прошла. Тогда сотрудник аптеки позвонил по номеру, привязанному к дисконтной карте, и рассказал о счете за покупку.

Мужчина обвинил аптеку в «нарушении приватности». По его словам, из-за этого инцидента его семья теперь находится «на грани развала». При этом юрист отметил, что доказать вину аптеки будет практически невозможно, так как звонок был служебной необходимостью.

Ранее россиянка получила срок, сняв на видео измену своего мужа с любовницей.