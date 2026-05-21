Россиянка получила срок, сняв на видео измену своего мужа с любовницей

На Камчатке вынесли приговор 49-летней женщине, которая сняла на видео измену мужа с любовницей и поделилась этими кадрами. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел после застолья со спиртными напитками, где женщина проводила время со своим супругом и их общей подругой. На следующий день, когда компания еще не разошлась, она застукала мужа и подругу за изменой в гостиной.

После этого женщина записала голосовое сообщение мужу разлучницы и рассказала обо всем, однако тот не поверил и потребовал доказательств. Тогда она достала телефон и сняла процесс измены на видео, которым поделилась с мужчиной.

В результате женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье о распространении порнографии. На суде она пояснила, что действовала в состоянии злости и обиды. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее в Китае жена поймала мужа на измене благодаря счету из аптеки.