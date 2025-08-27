В Китае жена поймала мужа на измене благодаря счету из аптеки

В китайском городе Янцзян жена поймала своего мужа на измене после того, как ей поступил звонок из аптеки из-за неудачной оплаты контрацептивов. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, мужчина хотел купить в аптеке противозачаточные таблетки, стоимость которых составила 15,8 юаня (около 180 рублей). Однако в системе произошел сбой, из-за чего оплата не прошла. Тогда сотрудник аптеки позвонил по номеру, привязанному к дисконтной карте, и рассказал о счете за покупку.

Мужчина в своих социальных сетях обвинил аптеку в «нарушении приватности». По его словам, из-за этого инцидента его семья теперь находится «на грани развала». При этом юрист Фу Цзянь отметил, что доказать вину аптеки будет практически невозможно, так как звонок был служебной необходимостью.

В мае женщина в Англии поймала своего мужа на измене с помощью электрической зубной щетки. Мать двоих детей, использовала мобильное приложение для отслеживания гигиены зубов всей семьи. Оно показывало данные времени использования электронной зубной щетки. Однако вскоре женщина заметила странную закономерность: зубная щетка активировалась в те часы, когда ее дети были в школе, а муж — на работе.

Ранее девушка уличила парня в измене при помощи домофона.