Дерматолог раскрыла, можно ли краситься в жару

Макияж на лице в летнюю жару может вызвать аллергическую реакцию и фотодерматит из-за контакта пота и солнечных лучей с косметикой. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«Летом вы потеете, пот может вступать в реакцию с вашим макияжем и вызывать различную аллергическую реакцию или просто раздражение, контактный дерматит. Это зависит от вашей косметики и от интенсивности потоотделения. Конечно, очень важный момент, если ваша косметика может вступать в реакцию с солнечными лучами и давать аллергическую реакцию на коже. В таком случае возникает такое неприятное заболевание, как фотодерматит — это резкая отечность, сильный зуд, сильное покраснение, красные отечные пятна, которые могут возникать на лице», — сказала он.

Галлямова уточнила, что лучше не выходить с плотным макияжем на солнце, а вместо тонального средства использовать пудру.

«В целях профилактики наносить плотный макияж и выходить на яркое солнце лучше не надо, если есть такая возможность, если вы не артист и вам не нужно выступать. И, конечно, нужно делать легкий макияж, по возможности не использовать макияж. Если уж такая необходимость есть, то использовать не плотные тональные средства, а легкую пудру», — добавила она.

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