Число людей с ожирением по всему миру перевалило за миллиард

Общее число людей с ожирением в мире превысило миллиард. Об этом свидетельствуют данные глобального исследования, в котором участвовали российские специалисты из Пироговского университета Минздрава РФ. Результаты опубликованы в одном из авторитетнейших мировых журналов The Lancet.

Анализ охватил период с 1990 по 2022 год и проверяли более 190 стран. В рамках работы ученые изучили показатели роста и веса более 220 млн человек в возрасте от пяти лет. По оценке исследователей, в последние десятилетия темпы роста ожирения значительно увеличились, затронув как взрослых, так и детей.

Согласно обнародованным данным, с 1990 года распространенность ожирения увеличилась более чем в четыре раза как среди девочек (с 1,7% до 6,9%), так и среди мальчиков (с 2,1% до 9,3%). Почти во всех странах зафиксирован устойчивый рост показателей. В то же время количество детей и подростков с недостаточным весом сократилось. У девочек доля снизилась с 10,3% до 8,2%, а у мальчиков — с 16,7% до 10,8%.

По оценке исследователей, в 2022 году почти 160 млн несовершеннолетних по всему миру страдали от ожирения — 65 млн девочек и 94 млн мальчиков. Для сравнения, в 1990 году этот показатель составлял 31 млн. Параллельно доля страдающих от недостатка веса за три десятилетия сократилась примерно на одну пятую среди девочек и более чем на треть среди мальчиков.

Среди взрослого населения проблема также обострилась. Доля женщин с ожирением выросла с 8,8% до 18,5%, а мужчин — с 4,8% до 14%. Одновременно количество людей с недостаточным весом снизилось вдвое: у женщин — с 14,5% до 7%, у мужчин — с 13,7% до 6,2%.

Авторы исследования указали, что страны с наибольшим уровнем так называемого двойного бремени — одновременной распространенности недостатка веса и ожирения — сосредоточены в Океании, Карибском регионе, а также в государствах Ближнего Востока и Северной Африки. Особенно стремительный рост подобных показателей наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода, где уровень ожирения сегодня нередко превышает показатели развитых стран, включая европейские.

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