В США крокодил откусил руку 11-летнему мальчику во время рыбалки

В США крокодил откусил руку мальчику во время семейной рыбалки, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 27 июня недалеко от города Уматилла. 11-летний Броди Терри находился на берегу реки и выпускал пойманную рыбу обратно в воду, когда на него неожиданно набросился двухметровый аллигатор.

Отец школьника сразу бросился в воду, пытаясь разжать челюсти хищника и спасти сына. Однако во время так называемого «смертельного вращения», которое аллигаторы используют для разрыва добычи, мальчик получил тяжелейшие травмы руки.

Броди срочно доставили в больницу. Врачи провели несколько операций, пытаясь сохранить конечность, однако были вынуждены ампутировать руку.

После лечения мальчика выписали, и вместе с семьей он вернулся домой в Пенсильванию, где продолжает восстановление. Родственники рассказали, что больше всего ребенок любил бейсбол и рыбалку.

Семья открыла сбор средств на лечение и реабилитацию мальчика и выразила надежду, что после восстановления Броди сможет вновь заниматься любимыми увлечениями.

Ранее туристка не выжила после нападения аллигатора, который оторвал ей руку.