Главред Telegram-канала «Сапа» признала вину в передаче взяток

Обвиняемая в даче взяток главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева призналась в передаче денег сотруднику полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Нвера Гаспаряна.

Собеседник агентства рассказал, что накануне следователь объявил об окончании предварительного следствия и предоставил материалы для ознакомления. По его словам, Джикаева признала вину в том, что она в период с 2020 по 2025 годы перечисляла деньги в сумме примерно по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление данных о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Джикаева, находясь в Москве, получала информацию об оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, которая в числе прочего содержала персональные данные граждан. Следователи установили, что оперативный дежурный ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдин Шамсутдинов получил от нее взятки на сумму более 250 тысяч рублей с июля 2020 по июнь 2025 года.

О задержании Джикаевой стало известно в апреле.

Ранее в Москве арестовали главу управления Федеральной пробирной палаты по делу о взятке.