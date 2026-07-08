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Общество

Ураган нарушил движение пригородных поездов под Калининградом

РЖД: из-за урагана в Калининградской области изменили график поездов
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области из-за неблагоприятных погодных условий возможны изменения в графике движения пригородных поездов. Об этом сообщили в калининградском филиале РЖД.

В компании пояснили, что причиной корректировок стали случаи падения деревьев и веток на объекты железнодорожной инфраструктуры. Пассажирам рекомендовали учитывать возможные изменения при планировании поездок, уточнять время отправления и прибытия у разъездных кассиров и в билетных кассах, а также следить за объявлениями на вокзалах и в поездах.

В частности, 8 июля пригородные поезда светлогорского направления будут курсировать только до станции Светлогорск-1.

В РЖД уточнили, что участок между станциями Светлогорск-1 и Светлогорск-2 закрыт для движения пригородных поездов на весь день из-за обрыва контактной сети, который произошел после падения дерева.

Ураганный ветер обрушился и на Башкирию. Там Октябрьский нефтяной колледж имени Степана Кувыкина пострадал из-за штормового ветра. Ураган снес профнастиловую кровлю двухэтажного здания вместе с обрешеткой.

Ранее жителей Сибири предупредили о заморозках и ураганном ветре.

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