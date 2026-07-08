Ураган нарушил движение пригородных поездов под Калининградом

В Калининградской области из-за неблагоприятных погодных условий возможны изменения в графике движения пригородных поездов. Об этом сообщили в калининградском филиале РЖД.

В компании пояснили, что причиной корректировок стали случаи падения деревьев и веток на объекты железнодорожной инфраструктуры. Пассажирам рекомендовали учитывать возможные изменения при планировании поездок, уточнять время отправления и прибытия у разъездных кассиров и в билетных кассах, а также следить за объявлениями на вокзалах и в поездах.

В частности, 8 июля пригородные поезда светлогорского направления будут курсировать только до станции Светлогорск-1.

В РЖД уточнили, что участок между станциями Светлогорск-1 и Светлогорск-2 закрыт для движения пригородных поездов на весь день из-за обрыва контактной сети, который произошел после падения дерева.

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