В Башкирии штормовым ветром сорвало крышу нефтяного колледжа

Октябрьский нефтяной колледж имени Степана Кувыкина пострадал из-за штормового ветра. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

В ведомстве уточнили, что ураганный ветер сорвал крышу лабораторного корпуса учебного учреждения. Судя по опубликованным кадрам, ураган снес профнастиловую кровлю двухэтажного здания вместе с обрешеткой.

По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, так как из-за каникул студентов и преподавателей в колледже не было.

Вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев в свою очередь заявил, что к 1 сентября, к началу учебного года, власти восстановят лабораторный корпус. Учебный процесс начнется в штатном режиме.

Уточняется, что на территории республики 7 июля ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

До этого стало известно, что в ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса.

Ранее жителей Сибири предупредили о заморозках и ураганном ветре.