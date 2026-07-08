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Общество

Мужчина в Бразилии вышел на улицу в костюме героя фильма ужасов и напугал людей

Globo: бразилец вышел на улицу в костюме героя ужастика и напугал людей
Соцсети

В Бразилии электрика оштрафовали после того, как он вышел ночью на улицу в костюме монстра из фильма ужасов. Жители приняли его за оборотня и начали массово обращаться в полицию, пишет Globo.

Эливалду Рибейру де Салес появился на улицах города Шасеу в штате Пернамбуку в образе Крипера — главного персонажа фильма ужасов «Джиперс Криперс». Однако многие местные жители решили, что по городу бродит оборотень. Из-за многочисленных жалоб военная полиция начала проверку.

В итоге мужчину нашли, доставили в полицейский участок для объяснений и оформили административный протокол за нарушение общественного порядка.

Сам Эливалду рассказал, что с детства является поклонником франшизы. По его словам, он не ожидал, что люди воспримут костюм всерьез.

«Я с детства люблю эти фильмы. Мы часто смотрели их всей семьей, а этот персонаж всегда был нашим любимым», — рассказал бразилец.

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