Психолог объяснила, почему мы любим сериалы про маньяков и убийц

В основе интереса к сериалам и фильмам про маньяков и убийц лежит базовая функция психики — стремление изучать угрозу. Человек устроен таким образом, что ему важно понимать, как устроена опасность, как она возникает и как ее можно распознать. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Кристина Мизерная.

При просмотре таких историй мозг получает возможность «потренироваться» без реального риска.

«Это способ столкнуться со страхом в безопасной среде. Человек наблюдает за развитием событий, но при этом остается вне угрозы. Психика получает опыт, который невозможно получить в обычной жизни», — объясняет Кристина Мизерная.

Дополнительную роль играет желание понять мотивы. В современных сериалах акцент часто смещается с самого преступления на личность преступника. Зрителю показывают его детство, переживания, внутренние конфликты, что формирует ощущение, что даже самые радикальные формы поведения можно объяснить.

«Возникает иллюзия, что если понять, как формируется такая личность, то можно распознать опасность заранее. Это снижает ощущение неопределенности, которое обычно и вызывает страх», — отмечает психолог.

Еще один важный механизм — контроль над эмоциями. Просмотр напряженных сцен позволяет проживать сильные чувства в управляемых условиях. Человек сам выбирает, когда включить фильм, может остановить его или переключиться, если уровень напряжения становится слишком высоким.

«В реальной жизни мы не контролируем стрессовые события. В кино или сериалах человек остается в позиции наблюдателя и может регулировать интенсивность переживания», — говорит Мизерная.

При этом такие сюжеты дают возможность безопасно проживать не только страх, но и другие эмоции, которые в повседневной жизни часто подавляются. Это может быть тревога, агрессия или даже интерес к запретным темам.

«Это пространство, где можно столкнуться с тем, что в обычной жизни вытесняется. И сделать это без последствий», — объясняет специалист. Отдельно психолог выделяет фактор любопытства. Человека привлекает то, что выходит за рамки нормы. Истории про маньяков и убийц представляют собой крайние проявления поведения, и это усиливает интерес.

По словам эксперта, интерес к таким сериалам сам по себе не является признаком агрессии или склонности к насилию. В большинстве случаев это отражение нормальных психологических процессов, связанных с исследованием страха и попыткой его осмыслить.

«Важно не то, что вы смотрите, а то, как это на вас влияет. Если контент не разрушает ваше состояние, он может быть просто формой интереса и эмоционального опыта», — говорит Мизерная. В конечном счете популярность таких сериалов говорит не столько о тяге к жестокости, сколько о потребности человека понимать сложные и пугающие стороны реальности.

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