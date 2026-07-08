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Общество

Мужчины пообещали женщине съемки в ТВ-шоу и изнасиловали

В Индии женщину изнасиловали после обещания позвать ее на ТВ-передачу
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Индии была изнасилована мужчинами, которые пообещали ей участие в телешоу. Об этом сообщает Telegana Today.

Инцидент произошел в штате Телингана. 43-летняя женщина жила отдельно от мужа, так как подвергалась нападкам с его стороны, причиной стал спор, связанный с ее приданым.
Пострадавшая хотела обратиться на телевидение со своей проблемой. Один местный житель заявил, что знаком с организаторами и может ей помочь.

Они отправились к зданию телекомпании, но в конце концов прибыли в другой район, где мужчина надругался над пострадавшей. Вскоре на место прибыл его друг и также стал насиловать ее.

В какой-то момент пострадавшая смогла позвать на помощь, но мужчины быстро скрылись.

По факту изнасилования возбудили уголовное дело. Преступников ищут.

До этого в Индии колдун угрожал женщине черной магией и насиловал ее несколько раз, а затем женился на ней. При этом у клиентки уже был супруг.

Ранее сообщалось, что компания мужчин изнасиловала женщину в безлюдном месте и получила срок.

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