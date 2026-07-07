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Общество

В Сочи юноша попал в реанимацию после разговора с мошенниками

В Сочи юноша выполнил задания мошенников и оказался в больнице
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи 19-летний молодой человек пострадал из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Юноша общался с аферистами в течение десяти дней. Неизвестные обвинили местного жителя в спонсировании террористической организации. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, россиянин позвонил злоумышленникам по видеосвязи и снял квартиру. Таким образом он якобы провел обыск, а мошенники заметили сейф.

Они убедили юношу оставить ключи в условленном месте и уйти. Пока он отсутствовал, на место пришел 18-летний нижневартовец с болгаркой. Он распилил ячейку, но внутри ничего не нашел и устроил погром.

Позже сочинец вернулся домой. На вопросы о беспорядке ему заявили, что теперь он подозреваемый и ему нужно инсценировать нападение на себя. Для этого молодой человек причинил себе вред и в результате попал в реанимацию.

«Когда состояние юноши стабилизировалось, его отец обратился в полицию», – сообщается в публикации.

Правоохранители задержали нижневартовца, который вернулся домой после попытки кражи. В его отношении возбудили дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что ижевская школьница под давлением мошенников отдала неизвестным ключи от квартиры.

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