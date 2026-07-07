В Минпромторге заявили о росте доли российских лекарств на внутреннем рынке

Доля отечественных лекарственных препаратов на российском внутреннем рынке составляет почти 70%. Об этом РИА Новости заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

По ее словам, общая доля российских лекарств на внутреннем рынке в натуральном выражении уже превысила 67%. А в госзакупках достигла 88%.

Заместитель главы Минпромторга подчеркнула, что в социально значимых категориях лекарств достигнута высокая степень локального производства. В госзакупках российские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза составляют более 96%, среди вакцин — свыше 80%.

Приезжева отметила, что в настоящее время российская промышленность имеет возможность выпускать 80% всех наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) со стадии готовой лекарственной формы или по полному циклу производства.

27 марта сообщалось, что в России начали производить препараты для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Ранее в России создали стеклянные чипы для производства лекарств от рака.