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Общество

Россияне стали чаще рвать на себе волосы

Baza: число россиян, рвущих на себе волосы, выросло почти вдвое
Robodoc/commons.wikimwdia.org

Число россиян, страдающих трихотилломанией — психическим расстройством, при котором человек выдергивает у себя волосы, — за последнее время увеличилось в 1,5–2 раза. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, психиатры все чаще принимают пациентов с выраженным выпадением волос, которое связано не с дефицитом витаминов, а с психическим расстройством. При трихотилломании человек непроизвольно выдергивает волосы, испытывая таким образом чувство внутреннего облегчения. Специалисты, опрошенные Baza, отмечают, что число таких пациентов, по их оценкам, выросло в полтора-два раза.

Согласно мировым данным, трихотилломанией страдают от 0,5% до 5% населения. Причинами развития расстройства могут быть стресс, тревожность, психологические травмы, генетическая предрасположенность или нарушения в работе головного мозга. По мнению врачей, рост числа обращений может быть связан с влиянием социальных сетей и навязываемыми стандартами внешности.

Чаще всего заболевание впервые проявляется в возрасте от 11 до 15 лет и статистически чаще встречается у женщин. В частности, психиатр-нарколог Марина Калюжная рассказала о 26-летней пациентке, которая начала выдергивать брови в 14 лет, однако обратилась за медицинской помощью лишь после того, как практически полностью лишилась волос.

В Минздраве сообщили Baza, что официальная статистика не содержит данных о распространенности трихотилломании и динамике числа таких случаев. При этом в ведомстве отметили, что заболевание относится к группе невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств по классификации МКБ-10, в которой в настоящее время фиксируются лишь незначительные изменения.

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