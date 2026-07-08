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Общество

В меню российских заведений общепита увидели важное изменение

Экономист Колташов: общепит в целях экономии внес важное изменение в меню
Skarynka Alena/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня в меню большинства российских заведений общепита можно заметить важное изменение – в блюдах стало значительно больше углеводов и меньше белка. Кафе и столовые стремятся за счет снижения качества сохранить цены, объяснил в беседе с 360.ru экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«То есть для покупателя та же самая порция, но в реальности получилось так, что мяса там стало меньше, а хлеба или картофеля — больше», — пояснил эксперт.

По его мнению, именно это стало причиной того, что в последнее время россияне чаще выбирают самостоятельную готовку блюд, в том числе на работу приносят домашнюю еду. Это позволяет как сохранить здоровье, так и сэкономить, пояснил экономист.

В целях сбережения средств он также посоветовал не ориентироваться на рекламу и не переплачивать за бренды, в том числе это касается одежды, аксессуаров и электроники.

Напомним, аналитики выяснили, что сегмент общепита с доставкой усиливает позиции по отношению к классическим барам, ресторанам и кафе без доставки. Главный показатель этого сдвига — доля доставки в совокупной выручке двух категорий. За год она выросла с 59 до 65%. Это означает, что на протяжении всего периода именно доставка формировала большую часть выручки внутри рассматриваемых сегментов, а ее вклад продолжил увеличиваться. Подчеркивается, что классический общепит продолжает развиваться, но доставка занимает все более заметное место в выручке и становится для многих заведений значимым каналом продаж.

Ранее были названы сферы малого бизнеса, которым тяжелее всего в 2026 году.

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