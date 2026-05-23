Названы сферы малого бизнеса, которым тяжелее всего в 2026 году

Эксперт Плавкова: больше всего пострадали сферы красоты, аренды и общепита

Для малого бизнеса 2026 год оказался одним из самых тяжелых за последние годы, и это не преувеличение. Налоговая нагрузка выросла, бухгалтерский учет усложнился, а отчетности стало больше. Больше всего пострадали сферы услуг красоты, аренда коммерческой недвижимости и отчасти общепит. При этом IT-компании и сельхозпроизводители чувствуют себя неплохо за счет льгот, а бухгалтеры и риэлторы, наоборот, получили приток клиентов из-за налоговых изменений и ипотечного кризиса.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Ксения Плавкова, руководитель налоговой практики МКА «Магнетар».

«2026 год пока не радует малый бизнес. Начался он с реформы налогового кодекса — с 1 января в НК внесли большое количество изменений, и прежде всего они касаются малого и среднего бизнеса», — объяснила она.

Ключевое новшество — повышение ставки НДС до 22% вместо прежних 20%. Второе важное изменение — уменьшение лимита годового оборота для освобождения от НДС для компаний на УСН с 60 млн рублей до 20 млн рублей. Кроме того, запретили применять ПСН при обороте свыше 20 млн рублей. Третье — отменили поддержку бизнеса в виде пониженных страховых взносов на полуторакратный минимальный размер оплаты труда.

«Все перечисленные изменения сильно усложняют жизнь малого бизнеса. Налоговая нагрузка на компании выросла, бухгалтерский учет осложнился, а налоговой отчетности стало больше», — объясняет Плавкова.

Из-за увеличения налоговой нагрузки стоимость аренды недвижимости повысилась во всех отраслях, а покупательская способность, наоборот, снизилась.

«На мой взгляд, больше всего пострадали сферы услуг красоты, сдача в аренду коммерческой недвижимости и отчасти общепит», — отмечает эксперт.

Есть те, кому не очень плохо. За счет льготного налогообложения нормально чувствуют себя IT-компании и сельхозпроизводители.

Рост выручки, связанный с увеличением количества клиентов, наблюдается в области оказания бухгалтерских и консультационных услуг по налоговой теме. Это связано с пристальным вниманием государства в лице ФНС к бизнесу. Также прибавилось работы у риэлторов из-за уменьшения вариантов льготных программ ипотечного кредитования.

Предприятиям малого бизнеса нужно умудриться выжить в условиях высокой налоговой нагрузки. Получится у них это или нет — предсказать сложно.

Сейчас вносят новые законопроекты, которые могут способствовать уменьшению налоговой нагрузки. Из уже сделанного — ФЗ № 104-ФЗ от 25.04.2026 уменьшил налоговую нагрузку для общепита, пересчитал лимит освобождения от НДС для ИП на УСН (исключил из дохода проценты по банковским вкладам и остатки на счетах) и предоставил возможность перехода на УСН задним числом для предпринимателей, утративших право на патент.

«Есть смысл набраться терпения и подождать внесения дающих налоговые послабления поправок в налоговый кодекс и вдумчиво подходить к выбору режима налогообложения», — советует Плавкова.

Кроме этого, эксперт всегда советует своим клиентам не экономить на бухгалтере, брать в штат компании грамотного специалиста, который благодаря правильной стратегии и грамотному расчету поможет избежать лишних расходов там, где это возможно.

