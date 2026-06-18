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Общество

В России доставка в общепите обгоняет классические кафе и рестораны

LIFE PAY: доставка формирует 65% выручки в сегменте общепита
amenic181/Shutterstock/FOTODOM

Сегмент общественного питания с доставкой усиливает позиции по отношению к классическим барам, ресторанам и кафе без доставки. К такому выводу пришли аналитики LIFE PAY по итогам исследования транзакций в категориях «Бары, рестораны, кафе» и «Бары, рестораны, кафе (с доставкой)» за период с мая 2025 по май 2026 года.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Главный показатель этого сдвига — доля доставки в совокупной выручке двух категорий. За год она выросла с 59% до 65%. Это означает, что на протяжении всего периода именно доставка формировала большую часть выручки внутри рассматриваемых сегментов, а ее вклад продолжил увеличиваться.

Еще один важный показатель — средняя сумма транзакции. В мае 2026 года в категории «Бары, рестораны, кафе (с доставкой)» она оказалась примерно на 37% выше, чем в классическом сегменте. Это говорит о том, что в доставке фиксируются более крупные покупки.

Самым сильным месяцем для обеих категорий стал апрель 2026 года. В мае после сезонного пика рынок скорректировался, однако доставка показала себя устойчивее: снижение в этом сегменте оказалось мягче, чем у классических кафе и ресторанов.

По оценке аналитиков LIFE PAY, результаты отражают изменение структуры спроса внутри сегмента HoReCa: классический общепит продолжает развиваться, но доставка занимает все более заметное место в выручке и становится для многих заведений значимым каналом продаж.

«Покупатель все чаще выбирает удобный сценарий: быстрое оформление, понятную оплату и предсказуемое получение заказа. Транзакционные данные показывают, что спрос смещается именно в эту сторону. За этим могут стоять разные мотивы — от привычки к цифровым сервисам до нежелания подстраиваться под график заведения», — отмечают в LIFE PAY.

В компании добавляют, что развитие доставки, удобной оплаты и простого клиентского пути может и дальше поддерживать рост в сегменте HoReCa.

Ранее выяснилось, что рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей.

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