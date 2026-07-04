Жителя Анапы арестовали по подозрению в работе на СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Анапы, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины и сборе сведений для планирования атак ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, противоправная деятельность предполагаемого агента украинских спецслужб была выявлена и пресечена в ходе оперативных мероприятий. Следствие выяснило, что 46-летний гражданин России сам связался с представителем Службы безопасности Украины и выразил готовность содействовать диверсионно-террористической деятельности.

Как сообщили в ФСБ, по указанию куратора задержанный собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае. Кроме того, по версии следствия, он фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов, чтобы эти данные могли использоваться ВСУ при планировании ракетно-бомбовых ударов.

В отношении подозреваемого следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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