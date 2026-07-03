Россиянам рассказали, как сохранить бюджет в отпуске под контролем

Россияне могут сохранить бюджет в отпуске под контролем, придерживаясь пяти правил. Первое правило — не есть там, где едят только туристы, рассказала «Газете.Ru» эксперт платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

«Питание в кафе и ресторанах рядом с популярными достопримечательностями почти всегда обходится дороже. Часто достаточно отойти на несколько кварталов от туристического маршрута, чтобы найти заведение с более доступными ценами. Как бонус — это еще и возможность попробовать аутентичную местную кухню.

Перед посещением ресторана полезно изучить отзывы, посмотреть меню и сравнить цены в нескольких местах. Особенно заметна такая экономия становится по итогам отпуска: небольшая разница в стоимости каждого приема пищи за время путешествия превращается в существенную сумму», — отметила Тарасова.

Второе правило — пользоваться только официальными сервисами такси. По словам Тарасовой, после перелета или долгой дороги многие туристы соглашаются на первое предложение трансфера, и этим нередко пользуются частные перевозчики, предлагая поездки по завышенным тарифам. Безопаснее и выгоднее заказывать такси через официальные приложения, где стоимость маршрута известна заранее — это помогает избежать неожиданных доплат и споров о цене, сказала Тарасова. Если поездка проходит за границей, стоит заранее установить местные сервисы и посмотреть средние тарифы по популярным маршрутам, посоветовала эксперт.

Третье правило — не покупать экскурсии в первом же месте. Многие путешественники бронируют экскурсии прямо в отеле, считая такой вариант самым удобным, сказала Тарасова. Однако нередко аналогичные программы можно найти у местных организаторов или на специализированных онлайн-площадках по более выгодной цене, предупредила эксперт. По ее словам, перед покупкой стоит сравнить несколько предложений, изучить программу и отзывы, в результате можно не только потратить меньше средств, но и выбрать формат, который лучше соответствует вашим интересам.

Четвертое правило — посещать развлечения вне часов пик. В парках аттракционов, аквапарках, музеях и других популярных местах многие туристы вынуждены покупать дополнительные услуги для быстрого прохода, чтобы не стоять в длинных очередях, рассказала Тарасова. По ее словам, избежать этих расходов помогает правильный выбор времени — например, приходить к открытию, выбирать будние дни или посещать объект ближе к вечеру, когда основной поток посетителей снижается. Такой подход позволяет не переплачивать за дополнительные опции и проводить меньше времени в очередях, уточнила Тарасова.

Пятое правило — установить лимит на ежедневные расходы.

«Даже заранее составленный бюджет не всегда помогает избежать лишних трат. Поэтому перед поездкой полезно определить сумму, которую вы готовы тратить каждый день на питание, транспорт, развлечения и покупки. Во время поездки регулярно проверяйте банковское приложение — так вы сможете отслеживать расходы практически в режиме реального времени. Разумный контроль помогает вовремя заметить перерасход и скорректировать траты до того, как они выйдут за рамки комфорта», — заключила Тарасова.

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