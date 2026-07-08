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Дачникам объяснили, как вырастить огурцы без горечи

Садовод Воронова: морковь поможет вырастить огурцы без горечи
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Огурцы лучше выращивать в теплице или закрывать их пленкой на ночь при похолодании, чтобы избежать горечи, которая образуется на фоне стресса из-за температурных перепадов. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Если же нет возможности постоянно закрывать-открывать пленку, так как все приезжают на огород лишь по выходным, следует раз в две недели обрабатывать огурцы органическим иммуностимулятором, чтобы минимизировать стресс при смене погоды», — отметила эксперт.

При этом, по ее словам, режим полива не влияет на выработку вещества кукурбитацин в огурцах, который и имеет горький вкус. Если же это вещество уже выработалось, обилие воды может снизить его концентрацию в овоще.

Воронова добавила, что горечь может появиться и в огурцах, которые образовались после неполного опыления, поэтому важно привлекать насекомых-опылителей. В этом случае помочь может сильно пахнущее во время цветения растение, например, морковь. Ее стоит посадить рядом с огуречной грядкой.

Садовод, автор книг, блогер Светлана Самойлова до этого говорила, что июль — решающий месяц для будущего урожая картофеля. Именно в этот период клубни активно наливаются, и от правильного ухода напрямую зависит, насколько крупными и здоровыми они вырастут.

Ранее дачников предупредили, что может навредить урожаю в первой половине лета.

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