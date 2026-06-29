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Дачников предупредили, что может навредить урожаю в первой половине лета

Садовод Воронова: фитофтора может навредить урожаю в первой половине лета
Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Фитофтора может навредить урожаю в первой половине лета, это одна из самых опасных болезней в огороде, от которой чаще всего страдают пасленовые: перец, картофель, баклажаны, томаты. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, многие считают, что бороться с ней нужно ближе к осени, когда приходит влажная туманная погода. Однако ее споры уже находятся в воздухе и в любой момент могут поразить растения, образовав на них коричневые пятна, предупредила садовод. Чтобы этого не допустить, в конце июня важно провести профилактическую обработку растений специальным средством.

«Кроме того, в саду сейчас очень важно провести профилактическую обработку против грибкового заболевания под названием «ржавчина». Для этого есть специальные фунгициды. В противном случае, если на листьях начнут появляться коричневые пятна, бороться с проблемой будет сложнее и можно потерять не только урожай, но и само растение», — отметила Воронова.

В первый месяц лета, когда зелень в саду наиболее сочная и яркая, растения также привлекают самых разных вредителей: долгоносиков, медведок, проволочника, гусениц, тлю и так далее. В связи с этим для профилактики стоит обработать все растения инсектицидами, заключила специалист.

Агроном Денис Терентьев до этого говорил, что многие дачники действуют по инерции, в обязательном порядке прищипывая (удаляя верхнюю почку молодого побега) арбузы и тыквы. Однако на деле эта процедура зачастую оборачивается лишь вредом для будущего урожая.

Ранее дачникам рассказали, как вырастить дыню на участке.

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