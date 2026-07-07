Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Треть россиян не отгуливают полный отпуск за год

Каждый третий россиян не отгуливает полный отпуск за год
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть (27%) россиян в этом году уже переносили отпуск. Среди причин переноса чаще всего называли загрузку на работе и финансовые трудности (по 28%). Это показал опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 20% связали перенос с изменением планов поездки или бронирования, 17% — с семейными обстоятельствами. Смену работы отметили 13% участников опроса, отказ руководства отпустить в отпуск и проблемы со здоровьем — по 11%. Еще 6% выбрали другие причины.

В среднем у опрошенных накопилось 22 дня отпуска. При этом заметнее всего этот показатель у представителей образования и науки — 36 дней. В строительстве в запасе оказалось 26 дней, в медицине и ветеринарии — 25. У сотрудников транспорта и логистики средний остаток составил 22 дня, в производстве и агропроме — 21 день. В в ритейле и торговле — 17 дней. Наименьшие значения зафиксированы в IT и телекоме, а также в управлении персоналом — по 14 дней.

На практике большинство респондентов успевают использовать весь отпуск в течение года: так ответили 64%. Еще 33% опрошенных признались, что у них остаются неотгулянные дни отпуска, а 3% берут еще дополнительные выходные дни.

Ранее фразу «я давно не был в отпуске» назвали признаком токсичной среды в компании.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!