Треть россиян не отгуливают полный отпуск за год

Каждый третий россиян не отгуливает полный отпуск за год

Почти треть (27%) россиян в этом году уже переносили отпуск. Среди причин переноса чаще всего называли загрузку на работе и финансовые трудности (по 28%). Это показал опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 20% связали перенос с изменением планов поездки или бронирования, 17% — с семейными обстоятельствами. Смену работы отметили 13% участников опроса, отказ руководства отпустить в отпуск и проблемы со здоровьем — по 11%. Еще 6% выбрали другие причины.

В среднем у опрошенных накопилось 22 дня отпуска. При этом заметнее всего этот показатель у представителей образования и науки — 36 дней. В строительстве в запасе оказалось 26 дней, в медицине и ветеринарии — 25. У сотрудников транспорта и логистики средний остаток составил 22 дня, в производстве и агропроме — 21 день. В в ритейле и торговле — 17 дней. Наименьшие значения зафиксированы в IT и телекоме, а также в управлении персоналом — по 14 дней.

На практике большинство респондентов успевают использовать весь отпуск в течение года: так ответили 64%. Еще 33% опрошенных признались, что у них остаются неотгулянные дни отпуска, а 3% берут еще дополнительные выходные дни.

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