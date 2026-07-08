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Общество

Россиянам напомнили о праве на доплату при выполнении работы за коллегу

Специалист Романова: работа за коллегу должна оплачиваться отдельно
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

В некоторых случаях работа за коллегу – например, ушедшего в отпуск – должна оплачиваться отдельно. Это касается ситуаций, когда сотруднику фактически передают новый функционал, дополнительные задачи или поручают работу, которая выходит за рамки его обычных обязанностей, объяснила RT HR-директор Level Group Валентина Романова.

«Работодатель не может просто по своему усмотрению переложить на человека задачи чужой должности — для этого необходимо получить ваше принципиальное согласие», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в любой нормальной современной компании такие моменты оформляются юридически, в документах отмечается возмещение работником двух должностей в определенный период. С сотрудником подписывается допсоглашение к трудовому договору с перечислением задач, сроков и условий их выполнения, а также обозначением оплаты.

Строгих норм относительно платы за дополнительную работу нет – обычно это определяется в каждом конкретном случае, но, как правило, совмещение оценивается в 20% от текущей зарплаты, отметила Романова. Она подчеркнула, что речь идет именно о ситуациях, когда подменять коллегу приходится в течение длительного времени – например, двух месяцев. Причем начисляется доплата именно за дополнительную работу, выходящую за рамки функционала, а не за сам факт отсутствия другого сотрудника.

В целом чаще всего во время обычных отпусков сотрудника его функции выполняют коллеги в рамках заранее прописанных в договоре или должностной инструкции задач, заключила специалист.

Росстат до этого сообщил, что в течение 10 лет средняя зарплата в стране возросла почти в три раза. Так, в апреле этого года средняя зарплата в стране составила 109 052 рубля. В апреле 2016 года среднестатистический россиянин получал 36 947 рублей в месяц.

Россиянам ранее объяснили, как просить повышения зарплаты без риска для карьеры.

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