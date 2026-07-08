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Общество

Освобожденную из кол-центра в Мьянме россиянку отправили в Россию

ТАСС: освобожденная в Мьянме россиянка отправилась в Россию
Global Look Press/Santosh Krl/Keystone Press Agency/

Освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянка вылетела в Россию из аэропорта Суваннапхум в Бангкоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

В диппредставительстве уточнили, что гражданку России Анну Л. доставили в аэропорт, где ее встретили сотрудники иммиграционной полиции Таиланда и оказали необходимое содействие для возвращения на родину.

Россиянка поблагодарила представителя МВД России во Вьетнаме Василия Прокопова, отметив, что именно благодаря его помощи удалось быстро организовать ее освобождение сначала из мошеннического центра, а затем из депортационного центра. Она также выразила признательность российским дипломатам, которые сопровождали ее, а также поблагодарила правительство, МВД России и правоохранительные органы за помощь людям, оказавшимся в подобных ситуациях.

7 июля Анну передали из депортационного центра в Мьянме сотрудникам посольства России в Таиланде. Из приграничного города Мэсот ее доставили в Бангкок для последующей репатриации. Как ранее сообщало российское посольство в Янгоне, женщину освободили 6 июня из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы при содействии российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

Во время пребывания в мошенническом центре россиянке удалось найти контакты посольства России и отправить сообщение с просьбой о помощи. Она указала свое местонахождение, попросила как можно скорее ее спасти, а затем удалила переписку, чтобы ее не обнаружили. Позднее с ней связался представитель МВД России, который сообщил, что обращение получено и для ее скорейшего освобождения будут предприняты все необходимые меры.

Ранее москвич решил заработать на учебу невесте и попал в рабство в Мьянме.

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