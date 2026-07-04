Диетолог рассказала, сколько арбуза можно съедать в день

Диетолог Ямилова посоветовала есть не более 800 граммов арбуза в день

Взрослому человеку в день можно съедать не более 800 граммов арбуза. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова.

По словам специалиста, безопасная разовая порция составляет 200-300 граммов мякоти.

«Примерно один-два ломтика», — уточника Ямилова.

Она добавила, что в день взрослому допустимо употреблять до 500-800 граммов арбуза, причем это количество лучше делить на два-три приема пищи.

До этого врач-терапевт Диана Глистенкова рассказала, что арбуз лучше покупать в магазине, а не с уличных лотков, так как кожура плода может впитывать тяжелые металлы и вредные вещества из автомобильных выхлопов. Она также предупредила, что не стоит приобретать арбузы с механическими повреждениями, трещинами или надрезами — через них внутрь могут попасть болезнетворные микроорганизмы.

Кроме того, Глистенкова рекомендовала тщательно мыть арбуз теплой водой с мылом перед употреблением. Хранить разрезанный арбуз следует в холодильнике не дольше двух суток, при комнатной температуре этого делать категорически нельзя, подчеркнула специалист.

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