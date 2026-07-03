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Общество

Анатолий Кашпировский остался без московской квартиры и денег

SHOT: Кашпировский переписал единственную квартиру на молодую жену
Замир Усманов/Global Look Press

Известный медиум и чародей Анатолий Кашпировский переоформил свою московскую квартиру на третью супругу и передал ей контроль над своими доходами. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Нынешняя жена Кашпировского — уроженка Узбекистана Гулизар Чалбашова, которая младше его на 33 года — начала отношения с ним в 2014 году. Тогда Кашпировский развелся со своей супругой Ириной.

Спустя два года совместной жизни чародей переоформил на Чалбашову свою единственную двухкомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров на Митинской улице в Москве. По оценке Life.ru, сейчас стоимость этой недвижимости составляет около 20 млн рублей.

Официально пара зарегистрировала брак в 2023 году. Однако, поскольку квартира была оформлена на Чалбашову до заключения брака, она не считается совместно нажитым имуществом.

Кроме того, по информации SHOT, все доходы Кашпировского теперь проходят через индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на его супругу. Издание выяснило, что за последние три года на ее счета поступило свыше 7 млн рублей.

Теперь де-юре у Кашпировского больше не осталось имущества и сбережений.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Григория Лепса превысила миллиард рублей.

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