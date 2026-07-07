Диетолог предупредила, кому опасно есть виноград

Виноград может принести пользу для организма, однако, некоторым лучше отказаться от его потребления. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог София Кованова.

По ее словам, самым полезным в нем является кожица, поскольку там содержится больше полифенолов, ресвератрола, антоцианов и клетчатки. Однако она тяжело переносится, если у человека чувствительный желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Эксперт добавила, что есть виноград без кожицы не имеет особого смысла.

Диетолог добавила, что в винограде много сахара — около 15-20 г на 100 г ягод.

«По этой причине его не рекомендуют есть людям с проблемами углеводного обмена, при тяжелых формах гастрита, подагре, мочекаменной болезни», — заключила Кованова.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, комментируя мнение об опасности винограда «шайн-мускат» из-за химикатов, говорил, что связывать потенциальную токсичность ягод с конкретным сортом научно некорректно. Он подчеркнул, что проблема заключается в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида. По его словам, виноград достаточно много обрабатывается при выращивании, в том числе фунгицидами, инсектицидами, иногда акарицидами, препаратами против слизней и улиток.

Ранее сообщалось, что Россия впервые почти за полгода закупила грузинский виноград.