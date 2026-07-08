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Москвичам рассказали, какой день станет самым теплым на неделе

Синоптик Позднякова: пятница станет самым теплым днем на неделе
Станислав Красильников/РИА Новости

Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет пятница, 10 июля. Об этом aif.ru рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Скорее всего, 10 июля будет самым теплым днем. Это радует, потому что 10 число - это Самсонов день. По народным приметам, если в Самсон идут дожди, будем надеяться, что их будет немного, то дожди будут продолжаться 40 дней», — сказала Позднякова.

По ее словам, температура воздуха в этот день может превысить +25°C, что считается жаркой погодой для города. При этом синоптик не исключила кратковременные дожди. Они также могут пройти в Московском регионе и в ближайшие выходные.

Она добавила, что преобладающая температура ночью составит +13...+18°C, днем— +21...+26, что близко к норме. Атмосферное давление останется пониженным, сохранится переменная облачность.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что текущая рабочая неделя в столичном регионе закончится повышением температуры воздуха до +28 градусов. В то же время практически каждый день ожидаются дожди из-за приближения южного циклона. До четверга, 9 июля, по словам синоптика, ожидаются колебания температуры воздуха от +20 до +22 градусов. Каждый день будут идти кратковременные дожди.

Ранее синоптик предупредила жителей Московского региона об «огуречных ночах».

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