Интерес россиян к летним турам во Вьетнам вырос почти в четыре раза

«Слетать.ру»: спрос россиян на летние туры во Вьетнам вырос за год в 3,6 раза

Спрос россиян на туры во Вьетнам летом 2026 года вырос в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом, а в Китай — вдвое. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на исследование группы компаний «Слетать.ру», подготовленное для Российского союза туриндустрии.

Турция остается самым популярным зарубежным направлением, на нее приходится 44,2% всех бронирований. Далее следуют Египет (20%), Вьетнам (9,6%), Абхазия (8,3%) и Китай (4,6%).

Средняя стоимость тура в Турцию составляет 222 тыс. рублей, в Египет — 181,3 тыс. рублей, во Вьетнам — 166,5 тыс. рублей, в Абхазию — 115,3 тыс. рублей, в Китай — 161,2 тыс. рублей.

До этого эксперт платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова рассказала, что россияне могут сохранить бюджет в отпуске под контролем, придерживаясь пяти правил. Первое правило — не есть там, где едят только туристы. Второе правило — пользоваться только официальными сервисами такси. По словам Тарасовой, после перелета или долгой дороги многие туристы соглашаются на первое предложение трансфера, и этим нередко пользуются частные перевозчики, предлагая поездки по завышенным тарифам.

Ранее в России опровергли слухи о туристическом буме в Белоруссию.