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Общество

Киберэксперт предупредил россиян об опасности заброшенных аккаунтов в соцсетях

Киберэксперт Бедеров: аферисты могут использовать забытые аккаунты в соцсетях
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Старые и неиспользуемые аккаунты в социальных сетях могут представлять угрозу для безопасности пользователей. Об этом заявил киберэксперт Игорь Бедеров в интервью RT.

По его словам, забытые профили нередко содержат фотографии, публикации, сведения о работе, контактах и круге общения. В совокупности эти данные позволяют злоумышленникам составить подробное цифровое досье на человека.

Эксперт отметил, что такую информацию мошенники используют для социальной инженерии, делая звонки и сообщения более убедительными за счет персонализированных деталей о жертве.

До этого депутат Госдумы по информполитике Сергей Боярский напомнил, что россияне, которые зарегистрированы на отечественных ресурсах через иностранные электронные почты, смогут продолжать использовать их для входа.

В конце июня президент Владимир Путин утвердил поправки в КоАП, устанавливающие штрафы за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах.

Ранее сообщалось, что Минцифры хочет ввести обязательную и платную электронную почту для бизнеса.

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