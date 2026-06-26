Российские сайты откажутся от входа через Gmail и другие зарубежные сервисы

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Теперь владельцы сайтов, допускающие вход через зарубежные электронные почты или иные иностранные системы, рискуют получить штраф в размере до 700 тысяч рублей.

Согласно новым нормам, легитимными способами входа на отечественных ресурсах признаются только те, что используют российские номера телефонов, единую систему биометрии или портал «Госуслуги». Если владелец сайта пренебрегает этими правилами, для физических лиц предусмотрен штраф в размере 10–20 тысяч рублей, для должностных лиц — 30–50 тысяч рублей, а для организаций — от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, владельцев сайтов обязали соблюдать установленные правила при сборе данных о предпочтениях пользователей. Нарушение порядка работы таких технологий, отсутствие уведомлений об их использовании или отсутствие на сайте контактных данных для обращений также влечет наложение административных взысканий. Размер санкций за данные нарушения аналогичен штрафам, предусмотренным за некорректную авторизацию: от 10 тысяч для граждан до 700 тысяч рублей для юрлиц.

Ранее россиян предупредили о штрафах в десятки тысяч рублей за мат в интернете.