Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Российские сайты откажутся от входа через Gmail и другие зарубежные сервисы

Путин подписал закон о штрафах за нарушения правил авторизации пользователей
Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Теперь владельцы сайтов, допускающие вход через зарубежные электронные почты или иные иностранные системы, рискуют получить штраф в размере до 700 тысяч рублей.

Согласно новым нормам, легитимными способами входа на отечественных ресурсах признаются только те, что используют российские номера телефонов, единую систему биометрии или портал «Госуслуги». Если владелец сайта пренебрегает этими правилами, для физических лиц предусмотрен штраф в размере 10–20 тысяч рублей, для должностных лиц — 30–50 тысяч рублей, а для организаций — от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, владельцев сайтов обязали соблюдать установленные правила при сборе данных о предпочтениях пользователей. Нарушение порядка работы таких технологий, отсутствие уведомлений об их использовании или отсутствие на сайте контактных данных для обращений также влечет наложение административных взысканий. Размер санкций за данные нарушения аналогичен штрафам, предусмотренным за некорректную авторизацию: от 10 тысяч для граждан до 700 тысяч рублей для юрлиц.

Ранее россиян предупредили о штрафах в десятки тысяч рублей за мат в интернете.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!