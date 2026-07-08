С букета на могиле Старовойта пропала лента от его любовницы

Неизвестный убрал ленту с букета любовницы Старовойта, лежащего на его могиле

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге наблюдался поток людей, которые приходили к могиле бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. 7 июля – годовщина со дня его смерти. Утром того же дня с корзины роз, которую на могиле оставила любовница чиновника Полина, пропала лента, сообщает spb.kp.ru.

«Этот букет был самым большим из всех, что стояли у памятника Старовойта. Сверху композиции прикреплена лента с надписью «Любимому от Полины»», — говорится в сообщении издания.

По его информации, к полудню ленту убрал неизвестный человек.

7 июля 2025 года тело Старовойта было найдено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Согласно основной версии следствия — он совершил самоубийство. Тело чиновника опознала возлюбленная Полина.

Утром в день своей смерти Старовойт был на работе в Минтрансе. Он успел провести совещание, а перед отъездом со всеми попрощался.

Утром того же дня чиновник был отправлен в отставку с министерского поста президентским указом.

Ранее сообщалось, что Старовойт получал взятки в пакетах с едой и спиртным.